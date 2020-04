Standort Zürcher Unterland – Förderverein öffnet Onlineshop für Unterländer Unternehmen Produzenten aus der Region erhalten mit dem bestehenden Onlineshop des Vereins Standort Zürcher Unterland eine Plattform, um ihre eigenen Angebote verkaufen zu können. Alexander Lanner

Béatrice und Pierre Arn vom Restaurant Bären in Fisibach bieten ihre Produkte neu auch auf dem Webshop von Standort Zürcher Unterland an. Foto: PD

Diese Woche erhalten regionale Firmen Post des Vereins Standort Zürcher Unterland. Breitflächig werden diese aufgerufen, ihre Produkte im Webshop des Vereins anzupreisen. In der Corona-Krise erachtet der Verein die gesellschaftliche Relevanz des Themas als so hoch, dass er die Öffnung des Webshops für sinnvoll hält. «Bereits heute fix dabei sind das Restaurant Bären in Fisibach sowie in Bülach die Confiserie Klaus und das Hotel Restaurant Zum goldenen Kopf», sagt Dariush Daftarian, Co-Geschäftsführer von Standort Zürcher Unterland. In der kommenden Woche wird die erste Phase der Kampagne lanciert.