Verein Schweizer Sportfreunde – Fohlenauktion schliesst mit Spitzenergebnis Die 29. Suisse-Elite-Fohlenauktion fand im Horsepark in Dielsdorf erstmals hybrid statt: Gebote konnten vor Ort, online oder telefonisch abgegeben werden.

Fohlen Diamantina erzielte das höchste Ergebnis. Foto: Katja Stuppia

Im Rahmen des erstmalig durchgeführten internationalen Nachwuchsspringturniers «Zurich Youth Masters» im Horsepark in Dielsdorf gelang auch dem Verein Schweizer Sportpferde VSS/ACSS am Samstag, 27. August, eine Premiere: Die 29. Suisse-Elite-Fohlenauktion wurde zum ersten Mal hybrid durchgeführt. Der Grossteil der Gebote wurde vor Ort in der Arena abgegeben, nicht wenige erfolgten jedoch auch über die online-Plattform, sowie einige am Telefon.

Preisspitze der Auktion war mit 30000 Franken die Katalognummer zwei, Diamantina ZSH CH, ein Stutfohlen von Dominator Z, gezogen aus einer Jungstute von Balou du Rouet-Contendro. Züchterhaus dieser vielversprechenden Zukunftshoffnung ist die Zuchtgemeinschaft Schneider-Hanimann.

Das Konzept «Zucht und Sport an einem Ort» und damit die Integration der Fohlenauktion ins «Zurich Youth Masters» war für die Veranstalter ein grosser Erfolg.

