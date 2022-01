Unihockey: Trainer Raphael Röthlin geht – Folgt auf Bülach die Frauen-Nati? Nach fünf Spielzeiten an der Bande von Bülach Floorball wird Raphael Röthlin den Erstligisten Ende Saison verlassen. Die Frage nach einer Zukunft beim Frauen-Nationalteam quittiert er mit einem Lachen. Marisa Kuny

Raphael Röthlin steht nur noch bis Ende Saison an der Bülacher Bande. Das Team brauche frischen Wind, sagt er. Francisco Carrascosa

Mitte Januar gab der Verband Swiss Unihockey bekannt, dass Frauen-Nationaltrainer Rolf Kern per sofort zum Männer-Nationalteam wechselt. Wenige Tage zuvor hatten sich in der NLA die Red Ants Winterthur und ihr Cheftrainer Lukas Eggli darauf verständigt, den Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Und jetzt tritt auch Raphael Röthlin nach dieser Spielzeit als Cheftrainer beim Erstligisten Bülach Floorball zurück. Eggli und Röthlin waren vor rund sechs Jahren als Trainergespann in Bülach aktiv. Die beiden kennen sich gut. Und dass sie jetzt gemeinsam die Schweizer Frauenauswahl übernehmen könnten, ist nur ein Gerücht unter vielen, das gerade rund um die Nachfolge Rolf Kerns zirkuliert.

«Ich kann versichern, dass es diesbezüglich keinerlei Gespräche gibt.» Raphael Röthlin

Auch Raphael Röthlin hat schon davon gehört und er kann darüber herzlich lachen. Zugegeben suche er als Unihockeytrainer eine neue Herausforderung im Leistungsbereich, sagt er. Doch dann folgt das grosse Aber: «Ich kann versichern, dass es diesbezüglich keinerlei Gespräche gibt und ich auch nie etwas vom Verband gehört habe.» Röthlin schmunzelt und schiebt nach: «Da gibt es sicher andere Kandidaten.»

Verband hat eine Shortlist

Remo Manser, beim Verband verantwortlich für die Nationalteams, möchte sich im Moment zu keinerlei Namen äussern. Er verrät aber, dass das Auswahlgremium bei der Shortlist angelangt sei. Der Kreis möglicher Kandidaten hat sich inzwischen also auf wenige potentielle Kern-Nachfolger verkleinert. «Mit ihnen sind wir derzeit im Gespräch», sagt er.

Bülach hat schon einen Nachfolger

In Bülach ist die Nachfolge von Raphael Röthlin als Headcoach bereits geklärt. Der Verein will darüber in Kürze informieren. Zu ersetzen ist ein Coach, der den ambitionierten Erstligisten innert fünf Jahren dreimal in den Playoff-Final führte. «Diese Spiele in der mit weit über 500 Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllten Hirslen bleiben für mich unvergessen», sagt er. Dasselbe gelte allerdings auch für den pandemiebedingten Abbruch der Finalserie gegen Lokalrivale Bassersdorf-Nürensdorf vor zwei Jahren, der ihm noch immer schmerzvoll in Erinnerung ist.

«Mit dem was ich ihnen mitgeben kann, holen die Spieler aktuell das Optimum heraus.» Raphael Röthlin

Seinen Rücktritt begründet Röthlin mit «Abnützungserscheinungen», was angesichts der Leaderposition seines Teams nicht auf Anhieb verständlich ist. Auch der Trainer selbst bemerkt, «dass das ein bisschen «komisch» klingt. Aber nach fünf Saisons habe er zusammen mit der sportlichen Führung festgestellt, dass das Team frischen Wind brauche; sprich einen neuen Trainer, unverbrauchte Worte, vielleicht eine andere Taktik. «Mit dem was ich ihnen mitgeben kann, holen die Spieler aktuell das Optimum heraus.» Damit aber lässt sich in der laufenden Spielzeit noch einiges erreichen.

Playoff-Krimi in der proppenvollen Hirslen: Finalspiele wie jenes gegen Lokalrivale Bassersdorf-Nürensdorf im März 2020, kurz vor dem pandemiebedingten Saisonabbruch, bleiben für Raphael Röthlin unvergessen. Foto: Leo Wyden

Die Pandemie zwang die 1. Liga kurz vor Weihnachten in eine ungeplante Pause. Nun soll die Meisterschaft am 5. Februar wieder fortgesetzt werden – und das gleich mit dem Playoff. Die vier letzten Runden werden nicht mehr ausgetragen, Bülach Floorball steht damit als Qualifikationssieger fest und trifft im Viertelfinal auf die achtplatzierten Glattal Falcons. Röthlin ist froh, dass es gleich mit einem intensiven Derby gegen den Lokalenrivalen beginnt: «So sind wir wir nach der langen Pause schneller auf Playoff-Niveau.»

Trainieren nur mit Booster

Die Bülacher haben das Training erst vor zwei Wochen wieder aufgenommen. Sie hätten zuerst die Booster-Impfungen abgewartet und könnten jetzt unter 2G+-Bedingungen wieder mit dem ganzen Kader trainieren, erklärt Röthlin. Nach drei Finalteilnahmen seien die Aufstiegsspiele selbstverständlich Thema, aber alles andere als ein Selbstläufer. «Da stehen uns noch harte Brocken im Weg», bemerkt der Cheftrainer. Den zweitplatzierten UHC Pfannenstiel etwa schätzt er auf dem Blatt sogar stärker ein als seine eigene Equipe.

Und wenn Bülach der Coup gelingt und das Team in die NLB aufsteigt: Würde Raphael Röthlin noch einmal auf seinen Entscheid zurückkommen? «Nein», antwortet er ohne zu Zögern. «Meine Zukunft findet woanders statt.»

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.