Liveticker Riesenslalom Männer Alta Badia – Odermatt lauert hinter Pinturault und Zubcic Der Weltcup-Tross der Herren macht nach den Speedrennen in Gröden Halt in Alta Badia, wo heute der Riesenslalom mit Schweizer Podesthoffnungen stattfindet. Remo Elsinger LIVE

Die Fahrt von Odermatt Der Nidwaldner lauert nach einem guten ersten Lauf auf dem dritten Rang hinter Pinturault und Zubcic. (Video: SRF)

Alexis Pinturault führt nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms auf der Gran Pisa in Alta Badia. Der Franzose, der in den bisherigen Riesenslaloms immer auf den vierten oder fünften Rang gefahren ist, erwischt den Steilhang am besten und hat zur Halbzeit 26 Zehntel Vorsprung auf den zweitplatzierten Filip Zubcic. Der Kroate, der mit den Lauf eröffnete, hat eine gute Fahrt auf die frische Piste gezaubert und gute Karten für den nächsten Podestplatz, nach seinem Sieg in Santa Caterina.

Meillard mit groben Patzer

Marco Odermatt, der die Riesenslalom Dispziplinenwertung anführt, zeigt eine gute Leistung im ersten Lauf und liegt nach einem kleinen Fehler mit vier Zehnteln Rückstand auf der dritten Rang. Es ist also alles angerichtet für den nächsten Schweizer Podestplatz. Ebenfalls zufrieden mit der Leistung im ersten Lauf dürfen Gino Caviezel und Justin Murisier sein. Sie liegen aktuell direkt hintereinander auf den Zwischenrängen 10 respektive 11 und können im zweiten Lauf die Top 10 angreifen. Weniger gut lief es Loic Meillard. Der Walliser wird es nach einem groben Fehler nicht in den zweiten Lauf schaffen. Er verliert über drei Sekunden auf die Bestzeit von Pinturault.

Sensationeller junger Norweger

Überraschender Vierter ist nach dem ersten Lauf Atle Lie McGrath. Der junge Norweger hat sich mit einem 11. und 15. Rang in Santa Caterina in die Top 30 gekämpft und zeigt eine sensationelle Leistung im ersten Lauf. Ohne den Fehler kurz vor dem Schlussteil hätte der Norweger gar an die Spitze fahren können.

Klassement nach 30 Fahrern: