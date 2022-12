Super-G in St. Moritz – Die Erlösung für Michelle Gisin – Shiffrin nicht zu schlagen Im Super-G von St. Moritz gelingt der Obwaldnerin ihr bestes Resultat der Saison. Auf dem Podest aber fehlen die Schweizerinnen. UPDATE FOLGT

Mikaela Shiffrin ist sich das Siegen ja eigentlich gewöhnt. Und doch zuckt auch sie erst einmal ratlos mit den Schulter und lächelt verlegen, als sie auf der Leinwand im Ziel eingeblendet wird. Nach 15 Fahrerinnen ist das, Shiffrin sitzt auf dem Ledersessel in der Sonne, und keine kann sie einholen.

Warum das für einmal etwas spezieller ist als sonst: Es ist kein Slalom, der in St. Moritz gefahren wird, auch kein Riesenslalom, es ist ein Super-G. 77 Rennen hat die Amerikanerin in ihrer Karriere gewonnen, erst zum fünften Mal steht sie in der zweitschnellsten Disziplin zuoberst. Hinter ihr klassieren sich die Italienerin Elena Curtoni und die Französin Romane Miradoli.

Das heisst auch: Wie schon in der Abfahrt vom Samstag steht keine Schweizerin auf dem Podest. Für eine kommt das Rennen aber einer Erlösung gleich: Michelle Gisin schafft es auf Rang 4. Was für die Allrounderin in vergangenen Jahren Courant Normal war, ist diese Saison nicht selbstverständlich.

Nachdem Gisin auf diesen Winter hin die Skimarke gewechselt hatte, sie fährt neu für Salomon, harzte es im Weltcup. Der achte Rang in der Abfahrt Lake Louise war bis Sonntag ihr bestes Resultat - mit Abstand. Die letzten vier Rennen, einen Riesenslalom, einen Salom und zwei Abfahrten, beendete die Engelbergerin auf den Rängen 24, 24, 19 und 15.

Jetzt ist es ausgerechnet beim Heimrennen der vierte Rang, noch vor Sofia Goggia, auf Shiffrin fehlt lediglich etwas mehr als eine halbe Sekunde. Damit rettet Gisin auch ein wenig eine eher durchzogene Schweizer Bilanz, mit Lara Gut-Behrami schafft es nur eine weitere Athletin von Swiss-Ski in die Top-10, sie wird Achte. Weiter hinten folgen Joana Hählen (13.), Corinne Suter (15.), Jasmine Flury (18.), Priska Nufer (19.) und Wendy Holdener (20.).

mro/Philipp Rindlisbacher

Fehler gefunden?Jetzt melden.