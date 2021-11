Analyse des Langzeitbetriebes – Forderungen des Bundes an das AKW Beznau Die Automaufsicht Ensi macht bei der Anlage im Kanton Aargau punkto Langzeitbetrieb «Verbesserungspotenzial» aus. Und sie stellt zwei Forderungen.

Das AKW Beznau mit zwei Reaktoren im Kanton Aargau ist gemäss Atomaufsichtsbehörde Ensi auf einem guten sicherheitstechnischen Niveau. Es bestehe jedoch "Verbesserungspotenzial" mit Blick auf einen Langzeitbetrieb. (Archivbild) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Atomaufsicht des Bundes hat mit Blick auf den Langzeitbetrieb des AKW Beznau im Kanton Aargau «Verbesserungspotenzial» festgestellt und Forderungen formuliert. Die Anlage werde auf einem sicherheitstechnisch guten Niveau betrieben.

In einzelnen Aspekten entspreche das ursprüngliche Anlagendesign des AKW Beznau mit den zwei Reaktoren nicht mehr dem Stand der Technik, hält das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in einer am Dienstag publizierten Stellungnahme fest.

Diesbezüglich habe das Werk in der Vergangenheit bereits diverse, teilweise sehr umfangreiche, Nachrüstungen durchgeführt. Darüber hinaus stellt die Atomaufsichtsbehörde im Rahmen der aktuellen Periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ 2017) unter anderem zwei Forderungen.

Abo Energiezukunft in 10 Punkten Das braucht es für eine klimaneutrale Schweiz ohne AKW Es geht um die Rückhaltung von organischem Iod. Gemäss Ensi müssen mindestens 90 Prozent des organischen Iods zurückgehalten werden können. Der AKW-Betreiber, der Energiekonzern Axpo, muss gemäss Ensi prüfen, ob dies bei der gefilterten Druckentlastung gewährleistet ist oder ob Nachrüstungen notwendig sind. Das AKW muss zudem den internationalen Stand der Nachrüstungstechnik hinsichtlich des Brandschutzes und der Erdbebensicherheit der Frischdampf-Abblasestation aufzeigen. Es geht gemäss Ensi dabei um das Ölversorgungssystem und um Abblaseventile. Zudem muss das AKW untersuchen, wie die Frischdampf-Abblasestation an den internationalen Stand der Technik herangeführt werden kann. Langzeitbetrieb von bis zu 60 Jahren Auf diese Weise werde sichergestellt, dass der Stand der Nachrüstungstechnik und damit das Sicherheitsniveau erreicht werde, das für einen Langzeitbetrieb von bis zu 60 Jahren erforderlich sei, wird Ralph Schulz, Leiter des Ensi-Fachbereichs Sicherheitsanalysen und Verantwortlicher für die Stellungnahme zur PSÜ des AKW Beznau, zitiert.

Abo Forderung nach neuen AKW SVP-Nationalrat Rösti will das Neubauverbot von Atomkraftwerken kippen Die kommerzielle Inbetriebnahme des Blocks 1 im aargauischen Döttingen fand nach einer Bauzeit von 48 Monaten im Dezember 1969 statt. Der Block 2 ging im April 1972 ans Netz. Axpo will Forderungen erfüllen Der Energiekonzern Axpo bezeichnete in einer Stellungnahme das AKW Beznau als «fit für den Langzeitbetrieb». Mit dem Sicherheitsnachweis für den Langzeitbetrieb habe man aufgezeigt, dass beide Blöcke aufgrund ihres technischen und sicherheitstechnischen Zustandes die Anforderungen für den Weiterbetrieb erfüllten.

Man sei erfreut über die gute Einstufung und sehe sich in der Arbeit bestätigt, wird Kraftswerksleiter Roland Schmidiger in der Stellungnahme zitiert. Den vom Ensi mit der Stellungnahme zur PSÜ 2017 formulierten zusätzlichen Forderungen werde man entsprechen und das bestehende Sicherheitsniveau weiter erhöhen, hiess es.

SDA/fal

