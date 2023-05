Bemerkenswerte Schweizer Studie – Forscher entdecken plastikfressende Pilze in Schweizer Alpen Bakterien und Pilze aus den Bergen können Plastik bei niedrigen Temperaturen verdauen. Gegen den am häufigsten verwendeten Kunststoff haben aber auch sie keine Chance.

Ein Schweizer Forschungsteam hat in den Bündner Bergen Mikroben entdeckt, die Plastik verdauen können. Foto: PD

Eine Studie zeigt auf, dass neu entdeckte Bakterien und Pilze aus den Alpen Plastik bei niedrigen Temperaturen verdauen können. Gegen den weltweit am häufigsten verwendeten Kunststoff Polyethylen sind aber auch sie machtlos. Verdauen konnten die in den Bündner Alpen und der Arktis gefundenen Mikroben aber die Plastikarten PUR, PBAT und PLA, wie die am Mittwoch im Fachblatt «Frontiers in Microbiology» publizierte Studie zeigte. PUR kommt etwa in Haushaltschwämmen, Matratzen oder Turnschuhen vor; PBAT und PLA in kompostierbaren Plastiksäcken oder Mulchfolie.

Der grosse Fortschritt: Die Mikroben verdauten Plastik bei lediglich 15 Grad Celsius. Bereits zuvor waren mehrere Mikroorganismen bekannt, die in der Lage sind, Plastik zu verdauen. «Diese wurden aber typischerweise bei über 30 Grad Celsius getestet», erklärte Erstautor Joel Rüthi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Rüthi ist als Gastwissenschaftler an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) tätig.

Umweltfreundlicher

Dass die neu entdeckten Mikroorganismen auch bei geringeren Temperaturen aktiv sind, reduziert den erforderlichen Energieaufwand – und macht damit den Abbau von Plastik mit Enzymen günstiger und klimafreundlicher.

Rüthi und seine Forschungskolleginnen und -kollegen haben dafür Plastik auf dem Gipfel des Muot da Barba Peider im Tal Val Lavirun GR und in der Arktis vergraben. Später entnahmen sie Bodenproben der darauf wachsenden Organismen, wobei sie 19 Bakterienstämme und 15 Pilzstämme fanden.

Die isolierten Mikrobel liessen sie als Einzelstammkulturen im Labor bei 15 Grad Celsius wachsen. Anschliessend untersuchten sie mit einer Reihe von Tests die einzelnen Stämme auf ihre Fähigkeit zur Plastikverdauung.

Bisher unbekannte Arten

«Bei einigen dieser Bakterien und Pilze handelt es sich um bisher nicht bekannte Spezies», sagte Rüthi. Dazu gehörten zwei Pilzarten aus den Gattungen Neodevriesia und Lachnellula, die in der Studie die besten Ergebnisse lieferten. Diese waren in der Lage, alle getesteten Kunststoffe ausser PE zu verdauen.

Bis die neu entdeckten Bakterien und Pilze aber zur Anwendung kommen, ist der Weg noch weit. «Als nächstes müssen wir die Enzyme identifizieren, die von den Mikroorganismen produziert werden», sagte Rüthi.

SDA/fal

