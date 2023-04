Krönung von Charles III. – Forscher finden bislang unentdeckte Spuren auf historischem Krönungsstein Trotz Opposition wird am 6. Mai in der Westminster Abbey in London auch der «Stein von Scone» zu sehen sein. Nun sind bisher nicht aufgezeichnete Markierungen und weitere Beweise für dessen Herkunft gefunden worden.

Der stumme Zeitzeuge wird gründlichst untersucht: Der «Stein von Scone». Quelle: Historic Environment Scotland

Im geologischen Kontext handelt es sich um einen Sandsteinblock; 150 Kilogramm schwer, rechteckig, etwa 66 mal 28 Zentimeter gross. Und uralt. Historisch betrachtet ist der nach einem kleinen Ort im Osten Schottlands benannte «Stone of Scones» ein unvergleichbarer Schatz. Er wurde bis ins Mittelalter in der Scone Abbey aufbewahrt und dort als Krönungsstein der schottischen Herrscher genutzt.

Im Jahr 1296 marschierte der englische König Edward I. (Filmfans mögen ihn als Gegenspieler des schottischen Rebellen William Wallace in «Braveheart» kennen) ins nördliche Nachbarland ein und liess den Stein als Kriegsbeute nach London ins Westminster bringen. Dort wurde er in einen neuen Thron eingebaut, den «King Edward’s Chair», und seither in allen Krönungen verwendet – bei der Zeremonie von Heinrich VIII. ebenso wie bei der von Queen Victoria oder zuletzt 1953 von Queen Elizabeth II.

Einst holten Studenten den Stein zurück

In London blieb der Stein beinahe durchgehend 700 lange Jahre. Beinahe durchgehend deshalb, weil Ende des Jahres 1950 es vier schottischen Studenten aus einer Bierlaune heraus gelang, den Stein aus London zu entführen und nach Schottland zu schmuggeln. Es dauerte vier Monate, bis Scotland Yard einen anonymen Hinweis erhielt – mutmasslich von einem dieser Studenten – und den Stein wieder sicherstellen konnte.

November 1996: Der Stone of Scone wird zeremoniell nach Edinburgh Castle eskortiert. Foto: AP

Es dauerte weitere 46 Jahre, bis die Engländer den schicksalhaften Stein in einer feierlichen Zeremonie an Schottland zurückgaben. Der Stein wird seitdem im Schloss von Edinburgh zusammen mit den schottischen Kronjuwelen aufbewahrt.

Entdeckungen dank eines 3-D-Modells von Charles’ Beinahe-Stolperstein

Um die Tradition bei der Krönung fortzusetzen, hat Charles III. beschlossen, den Stein bei seiner eigenen am 6. Mai in die Westminster Abbey in London bringen zu lassen. Und obschon eine schottische Politikerin im Wahlkampf jüngst versucht hatte, die Überführung zu verhindern: Schottland wird den Stein nach London ausleihen. Das bestätigte eine Sprecherin der Gesellschaft für historische Stätten in Schottland.

Doch bevor der Krönungsstein nach London gebracht wurde, haben Wissenschaftler der Stiftung Historic Environment Scotland (HES) ihn noch einmal gründlich untersucht. Mithilfe hochauflösender Scans wurde ein digitales 3-D-Modell erstellt. Dabei wurden einige zuvor unerkannte Markierungen und Bearbeitungsspuren auf der Oberfläche des Steins entdeckt – darunter Ritzspuren, die römischen Ziffern ähneln.

3-D-Modell des sagenhaften Steines. Quelle: Historic Environment Scotland

Zwar könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, zu welchem Zweck diese Markierungen dienten, aber die Entdeckung dieser zuvor nicht dokumentierten Markierungen seien bedeutsam, sagt Forschungsleiter Ewan Hyslop. Zudem entdeckten die Forscher viele Werkzeugspuren, die sowohl von der ursprünglichen Bearbeitung des Steins stammten, als auch von der Reparatur von 1951. Der Stein war nämlich beim Klau durch die Studenten in zwei Teile zerbrochen, aber heimlich wieder repariert worden.

Mithilfe einer Röntgenfluoreszenzanalyse entdeckte das HES-Team zudem Spuren einer Kupferlegierung auf der Oberfläche, «die mit einem dunklen Fleck in der Nähe seines Zentrums zusammenfallen.» Die Forscher schlussfolgern, dass irgendwann ein Bronze- oder Messinggegenstand mit dem Stein in Berührung gekommen sein könnte.

1 / 2 2. Juni 1953: Krönung von Queen Elizabeth II, sitzend auf dem «King Edward’s Chair». Foto: AP

Die neuen Ergebnisse wecken Hoffnungen auf weitere Entdeckungen. Mit Spannung warten die Forscher, was nach der Krönung von King Charles III – der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, wird dem britischen Monarchen am 6. Mai um 12 Uhr (Ortszeit, 13 Uhr MESZ) in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen – noch alles ans Tageslicht kommen wird.

Der historische Stein im nicht minder historischen Sessel

Wissenschaftler halten es zum Beispiel für möglich, dass der Stein schon weitaus länger bei der Inthronisierung schottischer Könige eine Rolle gespielt hat, als offiziell bekannt ist. Verbrieft ist das Jahr 1057, als Macbeths Stiefsohn Lulach in Scone zum König ausgerufen wurde.

Doch vorerst wird der Schicksalsstein zwischen den Beinen des ebenso einzigartigen Krönungssessels von Charles III. liegen. Der goldene Sessel, auf dem bereits 26 Monarchen gekrönt wurden, gilt als das älteste Möbelstück in Grossbritannien, das noch für seinen ursprünglichen Zweck verwendet wird. Dazu ein Videobeitrag aus Westminster Abbey:

