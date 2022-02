Menschen im Unterland – Fotograf Francisco Paco Carrascosa (64) aus Kloten Francisco Carrascosa hat mehr als sechs Jahre lang für den «Zürcher Unterländer» fotografiert. Jetzt heisst es Abschied nehmen. Martin Liebrich

Menschen im Unterland: Fotograf Paco Carrascosa aus Kloten.

Foto: Sibylle Meier

Im Atelier von Francisco Paco Carrascosa duftet es herrlich nach Krustentieren und Poulet. Der Fotograf, der als Achtjähriger aus einem Dorf in der Nähe von Valencia mit seinen Eltern nach Kloten zog, kann kochen – nicht nur das spanische Nationalgericht Paella. Seine grösste Leidenschaft gehört aber der Fotografie, die er mit 21 Jahren entdeckt und die ihn nie mehr loslässt. Tausende von Bildern entstehen. Sie scheinen sich mühelos zusammenzufügen zu Sequenzen des Lebens. In seinem Langzeitprojekt bündeln sich die Bilder in mehrbändigen Büchern als fortlaufende Erzählung. Bereits sind zwei Teile erschienen: «Johnnie Walker on the Beach» (2014) und «‹Black & White› with Friends» (2018) mit über 6000 Bildern. Abgeschlossen wird die Trilogie mit «Jack Daniels and Mister Freud» voraussichtlich 2023. Über sechs Jahre hat Paco Carrascosa als Fotograf beim «Zürcher Unterländer» auch die Bildsprache dieser Zeitung geprägt. Diese Woche hatte er seinen letzten Arbeitstag. Jetzt heisst es, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.