Ausstellung in Regensdorf – Fotografische Impressionen aus Island Der Fotograf Bruno Schmidiger stellt Bilder von seiner letzten Islandreise im Regensdorfer GZ Roos aus. Dabei stehen neben bekannten auch überraschende Aspekte dieser faszinierenden Insel im Vordergrund.

Diamonds and Rust: Fotografische Impressionen aus Island von Bruno Schmidiger.

Ursprünglich von der Malerei kommend, hat sich der Künstler in den letzten Jahren vorwiegend der Fotografie zugewandt. Dabei ist es ihm wichtig, mit seinen Bildern Stimmungen und Gefühle zu wecken sowie den Blick des Betrachters für Neues zu öffnen und zu schärfen. Wer den Namen Island hört, denkt wohl unwillkürlich an Vulkane, Gletscher und Wasserfälle – und natürlich fehlen auch die entsprechenden Bilder dazu nicht in der Ausstellung.

Daneben möchte der Fotograf den Betrachtern aber auch eher ungewohnte Seiten der Insel zeigen.

Dazu lenkt er den Blick auf Details, Strukturen und setzt gezielt die Wirkung des Lichts ein. Dieses entwickelt gerade zur Zeit der Mittsommernacht eine ganz besondere Magie, welche sich oft von Sekunde zu Sekunde verändert. Bruno Schmidiger gelingt es mit seinen Bildern immer wieder, solche einzigartigen Momente, wenn zum Beispiel die Sonne nach einem trüben und regnerischen Tag für einen kurzen Augenblick durch die Wolken bricht, festzuhalten.

red