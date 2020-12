Gemeindeversammlung Schöfflisdorf – Fragen zum Budget zufriedenstellend beantwortet Die Schöfflisdorfer Stimmberechtigten genehmigten das Budget und den Steuerfuss einstimmig. Barbara Gasser

Das Budget in Schöfflisdorf bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Foto: Florian Schaer

An der Gemeindeversammlung in Schöfflisdorf waren am Dienstag 28 Stimmberechtigte (3 Prozent) anwesend. Sie hiessen das Budget mit einem Defizit von 275’000 Franken und den Steuerfuss von wie bis anhin 36 Prozentpunkten einstimmig gut. Der Aufwand beträgt rund 5,2 Millionen Franken, der Ertrag etwas über 4,9 Millionen Franken. Gemeindepräsident Alois Buchegger konnte Fragen zu geplanten Investitionen zufriedenstellend beantworten. Es ging dabei vor allem um jene Ausgaben, die möglicherweise in den unsicheren Corona-Zeiten zurückgestellt werden könnten, wie zum Beispiel für Renovationen beim Reservoir. Gemäss Buchegger sind diese jetzt aber nötig.

Beim unter Paragraf 17 eingereichten Fragenkatalog zur Wasserqualität, der in allen Gemeinden des Bezirks Dielsdorf übergeben wird, kam es zu ausführlichen Erläuterungen. Buchegger stellte aufgrund der aus dem Plenum gestellten Fragen fest, dass vielen nicht klar sei, woher das Wasser für die Gemeinde komme. Er sei froh, dass er den Leuten mit entsprechenden Informationen Sicherheit geben könne. Die Resultate der Wasserproben werden seit Jahren auf der Website der Gemeinde aufgeführt. Die Antworten auf einige der jetzt gestellten Fragen sind also bereits abrufbar.