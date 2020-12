Kandidatin aus Regensdorf – Francesca springt ins Finale von «Der Bachelor» Das war knapp! Bachelor Alan Wey liess die Unterländer Kandidatin Francesca im Halbfinale der Fernsehshow lange zittern. Beatrix Bächtold

Francesca Mogese aus Regensdorf ist noch im Rennen um die begehrte letzte Rose des Bachelors. Foto: Leo Wyden

Eigentlich schien für die Regensdorferin alles aus und vorbei. Bachelor Alan Wey hatte die beiden Nebenbuhlerinnen bereits mit je einer Rose ausgestattet. Doch dann die grosse Überraschung: Er zückte noch eine dritte Rose und überreichte sie Francesca. Dabei strahlte der begehrte Junggeselle wie ein Maikäfer.

Flugangst überwunden

«Er hat wohl gemerkt, dass ich für ihn Dinge gemacht habe, die ich wirklich für keinen anderen Mann getan hätte», erklärt Francesca gegenüber dieser Zeitung. Sie, die unter extremer Höhen- und Flugangst leidet, punktete in den vergangenen Folgen besonders durch luftigen Einsatz. So stieg sie in einen Helikopter und sprang aus einem Flugzeug. Im Halbfinale übertraf sie sich ein weiteres Mal selbst und hüpfte mit ihrem Traummann bei einen Bungee-Sprung 50 Meter in die Tiefe. «Oh mein Gott! Was habe ich gemacht! Als ich über die Brüstung kletterte, waren meine Beine weich wie Pudding und meine Füsse klebten am Boden fest», berichtet die Bloggerin. Ein Bungee-Sprung an sich ist schon eine Mutprobe. Ein Tandem-Sprung ist eine zusätzliche Herausforderung. Wäre einer der beiden zu früh gesprungen, hätte er den Partner in die Tiefe gerissen. «Wir wären zusammengeprallt. Das hätte weh getan», fasst sie zusammen und ist noch immer ausser Atem, obwohl die Aufzeichnungen zu «Der Bachelor» bereits einige Monate zurückliegen. Und noch etwas verrät sie: «Beim Sprung aus dem Flugzeug hatte ich eiskalte Ohren. Beim Bungee-Sprung mit Alan ganz heisse. Er schrie und kreischte nämlich mehr als ich, und das direkt vor meinem Trommelfell.»