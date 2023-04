«Dead Ringers» auf Amazon Prime – Frankenstein lässt grüssen Die Serie legt einen Film von David Cronenberg neu auf – mit einem zynischen Gynäkologinnen-Zwillingspaar. Film und Serie unterscheiden sich gewaltig. Fritz Göttler

In «Dead Ringers» wollen die Schwestern Beverly und Elliot Mantle (beide Rachel Weisz) ein Geburtszentrum gründen. Foto: Amazon Prime

Zwischen zwei klassischen Songs bewegt sich «Dead Ringers», zu Beginn gibt es «Sweet Dreams Are Made of This», gegen Ende erklingt dann «This is the end, beautiful friend ...», und dazwischen eine Spirale von Begehren, Hybris, Manipulation, Verzweiflung, Wahnsinn, Verrat: «Some of them want to get used by you, some of them want to abuse you …»

Vorlage ist der Roman «Twins» von Bari Wood und Jack Geasland, er wurde 1988 unter dem Titel «Dead Ringers» fürs Kino verfilmt von David Cronenberg, deutscher Titel «Die Unzertrennlichen», nun entstand danach die neue Serie. Konzeption und Drehbuch kommt von Alice Birch, einer der erfolgreichsten Theater- und Serienautoren derzeit, sie arbeitete unter anderen an «Normal People» und «Succession».

Roman, Film und Serie erzählen von einem Paar eineiiger Zwillinge, Beverly und Elliot Mantle – die Namen sind geschlechtlich diffus (dead ringers sind im Englischen Doppelgänger). Im Film 1988 sind es zwei Brüder, beide gespielt von Jeremy Irons, in der Serie nun zwei Schwestern, gespielt von Rachel Weisz.

Die Mantles sind Ärztinnen und in ihrer Forschung Stars der Gynäkologie, sie haben sich dem Wohl der Frauen verschrieben. Und es besteht eine merkwürdige symbiotische Beziehung zwischen ihnen, in der Arbeit und was die Liebe angeht. Film und Serie unterscheiden sich gewaltig, schon deshalb, weil Cronenbergs Film im beschaulichen Toronto spielt, die Serie im hippen, hektischen New York.

Aggressiver, fordernder, zynischer

Cronenbergs Film hat eine traurige, manchmal wehleidige Sanftheit, er bleibt den Patientinnen gegenüber fremd. Die Schwestern in der Serie sind aggressiver, fordernder, zynischer. Sie wollen eine Institution für Geburtshilfe gründen, die den Frauen in jeder Hinsicht hilft bei den Entscheidungen und Vorbereitungen für das Kinderkriegen – was auch Fragen wie Abtreibung oder Menopause einschliesst.

Sie sind näher dran, und es gibt zu Beginn Bilder zu sehen, wie mühsam und blutig das Gebären sein kann. Und wie es den eigenen Körper fremd macht. «Ich mag das Kind nicht», klagt eine junge Mutter, die vor kurzem entbunden hat, «und das Kind mag mich nicht.» Am liebsten würde sie diesen Schritt rückgängig machen.

Es ist alles hineingepackt in diese sechs Folgen, was die Gesellschaft in den letzten Jahren heftig bewegte.

Von Cronenbergs Film ist im Serien-Remake vor allem das Rot geblieben, dieses gedämpfte, ochsenbluthafte Rot, das überall auftaucht, von Kleidung bis zum Fussbodenbelag, und das, komplementär zum vertrauten klinischen Grün, die Labors und OP-Säle bedrohlich und ungesund erscheinen lässt.

Rachel Weisz ist faszinierend in der Doppelrolle als Bev und Elly. Die eine streng und konzentriert, mit zurückgestecktem Haar, die andere eher aufmüpfig und offenherzig, mit offenem Haar – aber dann muss man doch immer wieder ganz genau hinschauen, ob nicht die eine gerade für die andere einspringt und deren Rolle spielt und ob man an unwillkürlichen kleinen Momenten sie dabei ertappen könnte ... ein Spiel, das richtig fies wird, wenn die beiden sich eine Geliebte teilen. Und dann gibt es Veränderungen der Persönlichkeit, Deformation der Psyche.

Die reiche Erbin Rebecca (grossartig: Jennifer Ehle, links) dominiert den weiblichen Machtzirkel. Foto: Amazon Prime

Es ist alles hineingepackt in diese sechs Folgen, was die Gesellschaft in den letzten Jahren heftig bewegte, das Private und das Politische, Eifersucht und inzestuöses Begehren, die Ethik einer Wissenschaft, die an immer neue Grenzen stösst und diese nicht anerkennen will – was macht ihr da für einen Frankenstein-Scheiss, heisst es einmal –, ein Verhalten, das «missbräuchlich, destruktiv, illegal» ist und in die Zerstörung führt, the end of everything.

Im Zentrum steht eine Runde von Frauen, bei der es um das Millionen-Sponsoring für das Geburtszentrum der Schwestern geht, ein Hexensabbat, den die reiche Erbin Rebecca (grossartig: Jennifer Ehle) dominiert. Es ist eine Runde, in der die Frauen sich ihrer Macht wohl bewusst sind, bis zum Zynismus. Und natürlich soll sich das Geburtenprojekt am Ende auch finanziell auszahlen.

