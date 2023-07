Rhetorik der Ausgrenzung: Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq. Foto: Joel Saget (AFP)

Am vergangenen Freitag sollte der französische Minister für Städtebau, Olivier Klein, mit Fatiha Abdouni, einer engagierten Mutter aus jenem Viertel in Nanterre reden, in dem die Proteste gegen die Tötung des jungen Nahel begonnen haben. Es war die Frühsendung des öffentlich-rechtlichen Senders France Inter, die meistgehörte Radiosendung Frankreichs.