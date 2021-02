Vor dem Rennen

Die Schweiz startet als Titelverteidigerin in den Wettkampf und kämpft mit Wendy Holdener und Camille Rast (Jasmina Suter als Ersatz) sowie Semyel Bissig, Tanguy Nef und Sandro Simonet (Ersatzfahrer wird kurz vor Rennstart bestimmt) wieder um Gold.

Weil an dieser WM aber ein Parallel-Riesenslalom und nicht mehr wie 2019 in Are ein Parallel-Slalom gefahren wird (und u.a. deshalb Ramon Zenhäusern und Daniel Yule fehlen), gilt die Schweiz nicht als Kronfavoritin. Österreich hat wohl die besten Chancen, daneben wollen sich insbesondere Italien, Schweden und Deutschland ganz vorne einreihen.