Klage vor Bundesverwaltungsgericht – Franz Grüters Pensionskasse will nun doch keine Neuwahlen Weil der Stiftungsrat der PK-Aetas nicht paritätisch zusammengesetzt ist, verlangt die Stiftungsaufsicht Neuwahlen. Damit war die Leitung der Sammelstiftung einverstanden – doch plötzlich will sie nichts mehr davon wissen. Beat Schmid

Prominentes Aushängeschild der PK-Aetas: Der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter.

Seit Monaten rumort es in der Sammelstiftung PK-Aetas, an der rund 800 Schweizer KMU angeschlossen sind. Jüngste Eskalationsstufe ist eine Klage beim Bundesverwaltungsgericht. Einer der Stiftungsräte ist SVP-Nationalrat Franz Grüter, der das Vorsorgewerk mitbegründet hatte. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, unrechtmässig Vermittlungskommissionen in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken kassiert zu haben. Nachdem die SonntagsZeitung dies öffentlich gemacht hatte, entschied sich Grüter, auf die Kommissionen künftig zu verzichten.

Im Dezember 2020 verfügte die bernische Stiftungsaufsicht (BBSA), per Mitte 2021 Neuwahlen durchzuführen. Sie reagierte damit auf eine bereits im August des letzten Jahres eingereichte Anzeige von zwei Geschäftsleitungsmitgliedern, die inzwischen entlassen wurden. Das Gesetz verlangt, dass PK-Stiftungsräte paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzt sind.