Menschen im Unterland – Franziska Hiltebrand, Feuerwehrfrau Sie ist eigentlich Hauswartin, engagiert sich darüber hinaus aber vielseitig. Nämlich in der Feuerwehr und bei den Militärschützen Bülach. Raisa Durandi

Franziska Hiltebrand aus Bülach. Foto: Raisa Durandi

Franziska Hiltebrand ist seit Januar 2009 bei der Feuerwehr tätig. Dieses Engagement hat sie quasi in die Wiege gelegt bekommen: Ihr Vater war 31 Jahre lang aktives Mitglied in der Feuerwehr. Am stärksten in Erinnerung hat sie den Grosseinsatz in der Heerenwies im Jahr 2014. Da gab es viele Momente, über die das Team heute noch spricht. Die Feuerwehr ist für Franziska Hiltebrand eine Art zweite Familie. «Man muss sich aufeinander verlassen können und trifft sich auch gerne einmal privat.» Sie arbeitet als Hauswartin und ist ausserdem noch bei der Feuerwehr Rafz/Wil und im Vorstand der Militärschützen Bülach.



Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video Selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 30 Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

