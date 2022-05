Künstlerinnen aus dem Unterland – Frau aus Kloten im Einsatz bei den Swiss Music Awards Madeleine Sigrist moderierte gemeinsam mit Marco Fritsche den grössten Musikpreis der Schweiz. Auf 3+ war das Spektakel exklusiv und live zu sehen. Beatrix Bächtold

Die R&B-Sängerin Naomi Lareine wuchs in Wallisellen auf. Foto: CH Media

Mit pinkfarbener, bodenlanger Hose, darunter flache Sprint-Sandalen, stand Madeleine Sigrist am Mittwochnachmittag mitten in der ausverkauften Zuger Bosshard-Arena. In der zweistündigen Livesendung plauderte sie unter anderen mit Stars wie Adrian Stern, Marius Bear, Stefanie Heinzmann, Luca Hänni und Loco Escrito und sagte souverän den Weltstar George Ezra an. Und sie traf auch andere Menschen aus dem Zürcher Unterland. So den Chansonnier Michael von der Heide, wohnhaft in Rümlang. «Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert von der Vielfalt der professionellen Schweizer Musikwelt», sagte von der Heide auf dem roten Teppich. «Vier Sprachen. Von Pop bis Hip-Hop. Das Selbstbewusstsein der jungen Künstler ist bewundernswert. Ich bin seit vierzig Jahren in diesem Kosmos unterwegs, aber ich werde mich hüten, Ratschläge zu erteilen. Die Jungen haben das schlicht und ergreifend nicht nötig. Sie machen das nämlich bereits ausgezeichnet.»