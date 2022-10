Angriff im Kanton Neuenburg – Frau bei Feuerattacke schwer verletzt Unbekannte haben eine 48-Jährige in Neuenburg mit einem brennbaren Stoff besprüht. Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen. Die Angreifer sind flüchtig.

Neben Patrouillen der Kantonspolizei Neuenburg standen auch die Feuerwehr, Notarzt und Sanitäter sowie Spezialisten der chemischen Spurensicherung im Einsatz. Bild: Keystone

Eine 48-jährige Frau ist am Donnerstag in Areuse im Kanton Neuenburg von mindestens zwei Personen mit einem brennbaren Stoff angegriffen worden. Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen an Kopf sowie Oberkörper. Es wurde in ein Spital geflogen. Die Angreifer sind flüchtig.

Wie die Kantonspolizei Neuenburg am Freitag mitteilte, erschien ein Unbekannter am Donnerstagabend an der Tür einer von einer Frau bewohnten Wohnung in Areuse. Unter einem falschen Vorwand gelang es dem Mann, das Opfer aus dem Gebäude zu bringen. Im Freien angekommen, besprühte eine zweite Person das Opfer nach ersten Erkenntnissen mit einem brennbaren Stoff.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst und Sanitätern versorgt und anschliessend mit dem Rettungshelikopter in ein Westschweizer Universitätsspital geflogen. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

