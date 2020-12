Drama in Bolligen – Frau erschossen – Polizei verhaftet 34-Jährigen An Weihnachten wurde in Bolligen auf eine Frau geschossen; diese erlag im Spital ihren Verletzungen. Der mutmassliche Täter, angeblich ihr Freund, ist in Haft.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter noch vor Ort anhalten. Foto: Leserreporter/20min

Am Freitag kurz nach 14 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Bolligen ein Mann auf eine Frau geschossen habe. In einer Wohnung an der Hühnerbühlstrasse trafen die Einsatzkräfte auf eine schwer verletzte Frau, die eine Schussverletzung aufwies. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo sie in den Abendstunden verstarb. Zur Identität der Verstorbenen bestehen Hinweise, jedoch ist die formelle Identifikation noch ausstehend.

Wie «20 Minuten» herausgefunden haben will, handle es sich beim Opfer um eine alleinerziehende Mutter. Ihre jugendliche Tochter soll sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufgehalten haben und «laut schreiend ins Treppenhaus gerannt» sein, so ein Nachbar.

Die Einsatzkräfte konnte den mutmasslichen Täter vor Ort aufgreifen. Gemäss Augenzeugen habe sich der Mann heftig gewehrt und immer wieder gefragt, ob die Frau tot sei. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde der 34-jährige Schweizer für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und befindet sich in Haft.

Eine Nachbarin sagte gegenüber «20 Minuten» aus, dass es sich beim Verhafteten um den Freund der Verstorbenen handle. Eine Kapo-Sprecherin bestätigt lediglich, dass sich die beiden gekannt hätten. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

mb