Frau gegen Kopf getreten – Polizei veröffentlicht neue Bilder zur Gewalttat von Altstetten Weil sie bisher keinen zielführenden Hinweise erhalten hat, sucht die Polizei nun nach den Begleitern des mutmasslichen Täters.

Der Tatverdächtige und seine Begleiter im Zug im Bahnhof Altstetten.

Bilder: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat weiteres Bildmaterial zur Gewalttat im Bahnhof Altstetten von Ende April veröffentlicht. Sie sucht nach den Begleitern der bereits im ersten Zeugenaufruf abgebildeten Person. Diese dürften mutmasslich Augenzeugen der Geschehnisse im Zug gewesen sein, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Die bisherigen Ermittlungen sowie der erste Zeugenaufruf hätten keine zielführenden Hinweise auf den möglichen Täter ergeben. Ein erstes Fahndungsbild – es zeigt einen jungen Mann, der Ende April beim Bahnhof Zürich-Altstetten eine 49-jährige Frau mit dem Fuss spitalreif getreten haben soll – hatte die Polizei am 15. August veröffentlicht.

Die Tat hatte sich am frühen Sonntagmorgen, 30. April ereignet. Gegen 4.40 Uhr hielt sich das spätere Opfer beim Bahnhof auf, als die Schweizerin auf eine Gruppe von sechs jungen Männern traf. Es kam zu Pöbeleien, welche eskalierten.

Schwere Kopfverletzungen wegen Fusstritt

Im Zug der Auseinandersetzung trat einer der Männer der Frau mit dem Fuss gegen den Kopf. Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, erlitt die 49-Jährige schwere Kopfverletzungen und musste in ein Spital gebracht werden. Nach dem Vorfall stiegen fünf der sechs Männer um 4.50 Uhr im Bahnhof Altstetten in die S12 Richtung Brugg AG ein.

Die Polizei sucht weiter Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls und Personen, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können (Tel. 058 648 48 48). (lop/pu)

