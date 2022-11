Bezirksgericht Bülach – Frau missachtet Maskenpflicht zehnmal und bezahlt 3000 Franken Zehnmal liess sich eine Frau am Flughafen ohne Maske erwischen. Da sie die Bussen nicht bezahlte, kam der Fall vor Gericht. Ihr Auftritt gehört zur bizarreren Sorte. Daniela Schenker

Trotz Pflicht weigerte sich die junge Frau, in den Gebäuden des Flughafens eine Maske zu tragen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Das Bezirksgericht Bülach bekam es am Mittwoch mit einer notorischen Maskenverweigerin zu tun – und wie sich herausstellte, mit einer äusserst schweigsamen. Das zeigte sich bereits bei der Überprüfung der Personalien, bei der die Beschuldigte dem Einzelrichter wortlos ihren Schweizer Pass hinsteckte. Auch bei der nachfolgenden Befragung war der 27-Jährigen ausser ein wiederholtes «Mache keine Aussagen dazu» nichts zu entlocken. Ihre Erklärung spare sie sich für das Schlusswort auf, stellte sie in Aussicht. Die Frau erschien ohne Rechtsvertretung, aber in Begleitung zweier weiterer Personen – eine davon ihr Vater.