Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Frau übernimmt Strategieleitung bei Swisscom Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Isa Müller-Wegner wird Strategieleiterin bei der Swisscom. Foto: PD

Die neu geschaffene Position der Strategieleitung hat Swisscom mit einer Frau besetzt: Isa Müller-Wegner. Sie arbeitete zuvor unter anderem als Verantwortliche für aufstrebende europäische Märkte bei Ebay. Wie Konzernchef Christoph Aeschlimann am Donnerstag an der Bilanzme­dienkonferenz ausführte, brauche es im sechsköpfigen Topmanagement mehr Diversität. Dort sitzt mit Personalchefin Klementina Pejic bislang nur eine Frau. Auch bei der Sprachenvielfalt gibt es beim nationalen Telecombetreiber noch Luft nach oben. Wie Aeschlimann am Forum Horizon der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps» einräumte, ist bei Sitzungen der Konzernleitung Schweizerdeutsch vorherrschend.