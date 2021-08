Schaffhausen – Frau verletzt sich bei heftiger Kollision Bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Schaffhausen verletzte sich am Sonntagabend eine Frau.

In der Freudentalstrasse in Schaffhausen ist es zu einer heftigen Kollision gekommen. Schaffhauser Polizei Eine Fahrerin hat sich dabei verletzt, die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Schaffhauser Polizei 1 / 2

Am Sonntagabend kam es in der Stadt Schaffhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Um 20.40 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer bei der Verzweigung Freudentalstrasse nach links abbiegen. Dabei kollidierte er heftig mit dem korrekt entgegenkommenden Personenwagen, wie die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung schrieb. An dessen Steuer sass eine 48-jährige Frau.

Sie klagte nach dem Unfall über Schulterschmerzen und suchte einen Arzt auf. Beide Autos wurde stark beschädigt. Auf der Freudentalstrasse kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

chk

