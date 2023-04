Strafbefehl – Frau wollte SBB täuschen und muss nun 1300 Franken bezahlen Bei einer Ticketkontrolle im Zug versuchte eine junge Frau zu tricksen. Nun wurde sie dafür bestraft. Thomas Mathis

Der Täuschungsversuch einer jungen Frau fiel dem SBB-Personal auf. Symbolfoto: Gaetan Bally (Keystone)

Wer vom Flughafen in Kloten nach Baar im Kanton Zug reisen möchte, kann sich bequem in den Zug setzen und erreicht das Ziel in einer guten Dreiviertelstunde, je nach Verbindung sogar ohne Umsteigen. 17.40 Franken kostet die einfache Fahrt ohne Halbtax. Diesen Betrag wollte sich eine junge Frau aus der Region Winterthur offenbar sparen, wie ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland gegen die 23-jährige Schweizerin zeigt.