Rümlang – Frauen beweisen reges Interesse an finanzieller Stärke Das Zürcher Netzwerk BGV #frauenPOWER hat zu einem öffentlichen Event geladen. Das Thema: «Finanziell stark als Frau» – mit prominenter Unterstützung von Stéphanie Berger und Olga Miler. Aleksandra Forni

Über 100 Frauen aus der Region haben sich die Vorträge zum Thema Finanzen angehört. Fotos: Evelyn Harlacher

Nach einer charmanten Einleitung der Leiterin Claudine Fehr übernahm zunächst Stéphanie Berger die Bühne. Sie überzeugte mit ihrer sehr persönlichen und bewegten Geschichte zum Thema Finanzen, gewürzt mit einer gesunden Portion Humor. Die Quintessenz: sich informieren, nachfragen, wenn nötig hartnäckig sein und in Erfahrung bringen, wie die eigene finanzielle Situation heute, morgen und auch übermorgen aussieht. Denn auch bei den Finanzen gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Finanziell selbstbewusst, unabhängig und erfolgreich werden

Als zweite Keynote-Speakerin hat Olga Miler von smartpurse die weibliche Runde aufgerüttelt und aufgeklärt. Dass Frauen zweimal wahrscheinlicher als Männer Nachhaltigkeit in den Fokus ihrer Investments stellen, war nur eine der informativen Highlights. Da Frauen heute aber doppelt so häufig von Altersarmut betroffen sind, stand bei ihr die Aufklärung in Sachen Investieren, Vorsorge und Zinseszins im Vordergrund.

Starkes Ladies-OK für starke Events

Das OK bestehend aus Claudine Fehr, Evelyn Harlacher und Marina Pavic hat sich mächtig ins Zeug gelegt und einen stimmigen Anlass auf die Beine gestellt. Die Resonanz mit über 100 Frauen aus der Region spricht für sich. Bei schönstem Wetter genossen die Teilnehmerinnen nach dem offiziellen Teil einen sonnenverwöhnten, köstlichen Apéro mit klangvoller musikalischer Unterstützung von Ella Sphinx. Das Netzwerk stärkt weibliche Werte in der Gesellschaft und freut sich jederzeit über neue Ladies.

Das OK des Frauenforums mit den zwei Gastreferentinnen Stéphanie Berger (zweite von rechts) und Olga Miler (zweite von links).

Fehler gefunden?Jetzt melden.