Fussball, Frauen, 1. Liga: Niederlagenserie – Frauen des FC Kloten fehlt die Schusskraft Die Flughafenstädterinnen verloren gegen Affoltern am Albis 1:4 und in der Meisterschaft zum achten Mal in Serie. Markus Wyss

Im Laufduell kann die Klotenerin Jessica Krebs (rechts) zwar mit ihrer Gegenspielerin des FC Affoltern a/A mithalten: Resultatmässig schafft das ihr Team aber nicht und unterliegt daheim. Foto: Raisa Durandi

Mit einem Heimsieg hätten die Klotenerinnen punktemässig mit Affoltern am Albis in der Tabelle gleichziehen können. Es setzte aber eine 1:4-Niederlage für die Equipe von Spielertrainerin Saranda Hashani ab. Deshalb belegen die Unterländerinnen in der 1.-Liga-Rangliste der Gruppe 2 nun den elften und zweitletzten Platz. Die drei Letzten müssen Ende Saison absteigen.

Die Klotenerinnen befinden sich seit längerem in einer Negativspirale. Seit Sommer 2017 haben sie nur 17 ihrer 81 Meisterschaftsspiele in dieser Zeitspanne gewinnen können. Im Sommer 2018 erfolgte der Abstieg aus der NLB in die 1. Liga. «Auch in der 1. Liga konnten wir nie eine richtige Siegesserie starten, und das nagt am Selbstvertrauen», berichtet die momentan verletzte Stammtorhüterin Seraina Moscon.