Fussball: Niederlage in der 1. Liga – Frauen des FC Kloten geben Punkt aus der Hand Klotens Frauen verlieren das kampfbetonte Derby in der 1. Liga gegen die Blue Stars Zürich auf dem heimischen Stighag unglücklich 2:3. In der Tabelle rutschen sie damit auf Platz 7 ab. Peter Weiss

An ihrem Einsatz mangelte es nicht: Jessica Krebs (im roten Trikot) und ihre Klotener Mitspielerinnen kassieren im Derby gegen die Zürcher Blue Stars die vierte Meisterschafts-Niederlage in Seri. Francisco Carrascosa

Nach der klaren 2:7-Heimniederlage gegen Wil wollten die Klotenerinnen im Zürcher Derby gegen die bisher sieglosen Blue Stars drei wichtige Punkte ergattern. Die beiden Teams neutralisierten sich in der Anfangsphase, sodass sich das Geschehene vornehmlich im Mittelfeld abspielte. In der 25. Minute jedoch entwischte Celia Honauer den Einheimischen und markierte das 1:0 für Blue Stars. Nur zehn Zeigeumdrehungen später erhöhten die Stadtzürcherinnen sogar auf 2:0.

Match-Telegramm Infos einblenden Kloten – Blue Stars Zürich 2:3 (1:2) Stighag. – 80 Zuschauer. – Tore: 25. Honauer 0:1. 35. Weber 0:2. 42. Lienert 1:2. 80. Bodenmann (Foulpenalty) 2:2. 82. Locati 2:3. – Bemerkung: 89. Gelb-rote Karte Mara Locati (BS/wiederholtes Foulspiel). – Kloten: Bärtschi; Russo, Bodenmann, Rettich, Krebs; Demirayak, Amato (31. Freihofer), Grande (28. Nunes), Firat, Valente (64. Knabenhans), Lienert.

Nach diesem Doppelschlag erwachten die Gastgeberinnen und erzielten kurz vor Halbzeit den Anschlusstreffer. Die kurz zuvor eingewechselte Sandra Freihofer lancierte gekonnt Mittelstürmerin Joy Lienert, und diese liess mit einem satten Schuss Blue-Stars-Torfrau Joelle Zellweger keine Abwehrchance. Auch nach dem Seitenwechsel fand das Spiel vornehmlich im Mittelfeld statt. Gefährliche Torgelegenheiten blieb daher eher Mangelware. Im Laufe der zweiten Halbzeit peitschte die 25-jährige Kloten-Trainerin Saranda Hashani zusammen mit der emsigen Spielführerin Melisa Demirayak die junge Equipe nach vorne.

Der Dämpfer nach dem langersehnten Ausgleich

Zehn Minuten vor Schluss wurden die lautstarken Anweisungen von der Seitenlinie belohnt, als der Schiedsrichter den Flughafenstädterinnen einen hart gepfiffenen Foulpenalty zusprach. Klotens Innenverteidigerin Sabrina Bodenmann übernahm die Verantwortung und verwandelte vom Elfmeter-Punkt souverän zum 2:2. Doch nur zwei Minuten später gelang den Blue Stars durch einen Bogenball aus rund 25 Metern der 3:2 Siegtreffer.

Klotens Mittelstürmerin r Joy Lienert, die Troschützin zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer, versucht Blue-Stars-Torfrau Joelle Zellweger zu umspielen. Foto: Francisco Carrascosa

Die 26-jährige Seraina Moscon, die etatmässige Nummer 1 im Tor der Klotenerinnen, die aber noch bis zum Ende der Vorrunde mit einem Sehnenriss am linken Ellbogen ausfällt, kommentierte hernach: «Eine sehr unglückliche Niederlage. Ein Unentschieden wäre sicher eher gerecht gewesen.» Zudem fügte Moscon, die durch die erst 16-jährige Shannon Bärtschi im Tor ersetzt wird, an: «Wir müssen den tollen Zusammenhalt in unserer Mannschaft schnellstmöglich auf den Fussballplatz bringen.»

Den berühmten Schritt zu spät

Die flinke und technisch versierte Flügelstürmerin Shirin Firat, Tochter von Erkan Firat, des langjährigen Trainers der Männer-Drittligisten Glattfelden, sagte enttäuscht: «Kämpferisch müssen wir uns nichts vorwerfen. Wir haben aber zu viele Fehlpässe gespielt und sind in vielen Situationen immer einen Schritt zu spät gekommen.»

Auch die zweikampfstarke und bissige Jessica Krebs äusserte sich nach der vierten Meisterschafts-Niederlage in Folge verärgert: «Nach dem Ausgleich haben wir unerklärlicherweise nachgelassen, und Blue Stars hat das eiskalt ausgenutzt. Uns hat der Siegeswille gefehlt, um diese enge Partie für uns zu entscheiden.» Doch trotz der zuletzt negativen Resultate erklärte die 27-jährige Defensivspielerin im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf optimistisch: «In unserem Team steckt viel Potenzial, um im vorderen Mittelfeld der 1. Liga mitzuspielen.»

Umkämpftes Derby mit unerfreulichem Ausgang aus einheimischer Sicht: Melisa Demirayak (vorne) und Kloten kommen gegen die zuvor sieglosen Blue Stars zu Fall und landen unsanft in der Tabelle der 1, Liga, Gruppe 2, unsanft in der Nähe der Abstiegsplätze. Foto: Francisco Carrascosa

