Wo sind die Frauen in der Politik? – «Frauen trauen sich noch immer eher weniger zu als Männer» In den Exekutivämtern im Unterland sind Frauen deutlich untervertreten. Doch woran liegt das? Eine Spurensuche. Manuel Navarro

Sie ist eine von wenigen in einem Exekutivamt: Die Niederweninger Gemeindepräsidentin Andrea Weber. Foto: Urs Jaudas

Vor 51 Jahren wurde das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt. Es ebnete für die Frauen endlich und endgültig den Weg in die Politik. Doch weibliche Amtsträgerinnen sind noch immer rar. Erst 1984 – 13 Jahre nach der Abstimmung über das Stimmrecht – wurde mit Elisabeth Kopp die erste Bundesrätin gewählt. Und seither schafften in 38 Jahren nur acht weitere Frauen den Einzug in die Landesregierung.