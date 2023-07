Eglisau – Frauen- und Männerriege feiern runden Geburtstag Die Vereine der Frauen- und Männerriege Eglisau führten dieses Jahr ihre 70. Generalversammlungen durch. Zu diesem Anlass luden sie ihre Mitglieder zu einer Feier ein. Herbie von Holzen, Männerriege Eglisau

Die Frauen- und Männerriege Eglisau gibt es seit 70 Jahren. Foto: PD

Um ihr Jubiläum zu feiern, luden die Frauen- und Männerriege Eglisau ihre Mitglieder am 29. Juni zu einer Feier in die Goldbachschür in Hüntwangen ein. 57 Mitglieder folgten der Einladung und fuhren per Velo ins schöne Hüntwangen. Bei idealstem Wetter bei nicht all zu heissen Temperaturen genoss die Gesellschaft auf der Wiese vor der Schür einen abwechslungsreichen Apéro. Eine erfrischende Beeren-Rum-Bowle von Michael Screta und viel Sauvignon Blanc aus den Rebbergen der Weinbaugenossenschaft Eglisau floss durch die durstigen Kehlen. Die Türen zum Ortsmuseum Hüntwangen, das sich ebenfalls in der Goldbachschür befindet, waren geöffnet und gaben Einblicke in die Geschichte des Rafzerfelds früherer Zeiten.

Grosses Interesse löste die diesjährige Sonderausstellung «Rockmusik im Vinylzeitalter» aus, welche Männerriegenmitglied und Schallplattensammler Hanspeter Millischer in enger Zusammenarbeit mit der Museumskommission Hüntwangen gestaltet hat. Während dem Apéro hörten die Teilnehmenden passend zum Gründerjahrzent der beiden Vereine 50-Jahr-Sound ab 45er-Vinylscheiben mit Interpreten wie Little Richard, Buddy Holly und Fats Domino sowie natürlich viel Elvis-Sound.

Das älteste Vereinsmitglied ist 101 Jahr alt

In der Frauenriege Eglisau durfte Myrtha Hausheer ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Die heute 101-Jährige war 1953 Mitglied erster Stunde bei der Frauenriege Eglisau und konnte an der Feier nicht teilnehmen. Die Jubiläumsgesellschaft spendete einen lauten und langen Applaus für ihr treues und ältestes Mitglied.

Im schmucken Schürsaal schöpften fleissige Helferhände den Hauptgang, den Mona Mühlemann kreierte. Ein kniffliges Vereinskreuzworträtsel verpackt im Tischset, ein Film vom KTF 2023 in Dägerlen der Männerriege sowie viele Fotos aus alten Vereinszeiten rundeten das Festprogramm ab. Bei Kaffee und einem reichhaltigen Dessertbuffet verstrich der schöne Sommerabend mit Gesang und vielen fröhlichen Gesichtern.

