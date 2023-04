Sechseläuten wird weiblicher – Frauen wie sie sollen die Zukunft der Meisen-Zunft sichern Julia Stehli gehört zu jenen Frauen, die an diesem Sechseläuten erstmals bei der Meisen-Zunft als Zünfterstochter mitlaufen dürften. Etwas kam allerdings dazwischen. Hélène Arnet , Samuel Schalch (Foto)

Zunftmeisterin will sie noch nicht werden, mitlaufen schon: Neuzünfterin Julia Stehli, Zunftmeister Gustav von Schulthess. Foto: Samuel Schalch

«Wenn du Zunftmeisterin bist, komme ich persönlich ans Sechseläuten und bringe dir Blumen», ruft in der Cafeteria des Unispitals ein Arbeitskollege Julia Stehli zu. Was er zum Spass sagt, könnte erstmals in der Geschichte der Stadt Zürich tatsächlich Realität werden. Wenigstens mittelfristig. Nämlich, dass eine Zunft eine Zunftmeisterin hat.