Traumtor von Caicedo – Deutschland kassiert erste Niederlage

Das deutsche Nationalteam hat bei der WM in Australien und Neuseeland die erste Niederlage kassiert und muss nun um den Einzug in den Achtelfinal fürchten. Die Deutsche Auswahl verlor am Sonntag in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 und rutschte so auf den zweiten Tabellenplatz der Gruppe H ab. Aus eigener Kraft kann Deutschland den Achtelfinal am letzten Gruppenspieltag am Donnerstag gegen Südkorea nur mit einem Sieg sicher erreichen.

Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte die Kolumbianerin Manuela Vanegas in der siebten Minute der Nachspielzeit. Nur einige Minuten zuvor sorgte Alexandra Popp (89.) per Foulelfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Besonders sehenswert war aber besonders die erste Führung der erst 18-jährigen Linda Caicedo. Das junge Talent erzielte in der 52. Minute nach einem wunderbaren Solo das 1:0. (DPA/nka)