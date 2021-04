Femmes-Tische und Männer-Tische Schweiz sind lizenzierte, mehrfach preisgekrönte Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme. Sie bestehen seit dem Jahr 1996 in der ganzen Schweiz. In der Region trug die Suchtprävention Zürcher Unterland seit 2007 die Femmes-Tische Zürcher Unterland; seit Anfang 2021 ist die Suchtprävention Bezirk Bülach für deren Organisation verantwortlich. Silvia Huber ist ehemalige Stellenleiterin der Suchtprävention Zürcher Unterland und vertritt derzeit die jetzige Standortleiterin Boryana Hilti.

Silvia Huber: Wir arbeiten seit Jahren mit dem Bereich Elternbildung des Amts für Jugend- und Berufsbildung (AJB) zusammen. Mit der Stelle für Suchtprävention können Netzwerke gemeinsam genutzt werden. Die Femmes- und Männer-Tische erreichen genau die Zielgruppen, an die wir sonst schwer herankommen. Das ist zentral, auch wenn in den Runden nur teilweise über Suchtthemen gesprochen wird. Es gibt viele Schnittstellen zu andern Themen wie frühe Förderung, Erziehung und Bildung.

Warum sind die Runden geschlechtergetrennt?

Weil Frauen einige Themen – wie beispielsweise Rollenbilder in der Familie oder auch Themen wie Liebe, Ehe, Partnerschaft – nicht direkt mit Männern diskutieren wollen und umgekehrt. 2018 haben wir eine Projektphase lanciert für die Männer-Tische; das im Moment hypothetische Ziel wäre natürlich, genauso viele Männer- wie Femmes-Tische anbieten zu können. Wir vertreten die Haltung, dass es hilfreich wäre, in den Familien z. B. feste Rollenbilder von Frau und Mann aufzulösen, dass also zum Beispiel der Vater sich geradeso um die Kinder kümmern kann und muss wie die Mutter – und auch, dass die Mutter für den Lebensunterhalt sorgen kann. Wir machen diese Schritte auch in unserer Gesellschaft langsam.