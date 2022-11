Konzert in Winkel – Frauenchor und «5for1» rocken den Breitisaal Der Frauenchor Winkel kann es noch: Nach langer erzwungener Pause durften sich die Sängerinnen wieder einmal dem Publikum präsentieren. Jacqueline Wegmann, Frauenchor Winkel

Der Frauenchor Winkel trat gemeinsam mit der Band «5for1» auf. Foto: PD

Am 11. und 12. November fand im Winkler Breiti-Saal das Konzert «Thank you for the Music» statt. Das Programm fand grossen Anklang. Das Publikum strömte herbei, der Breitisaal war an beiden Abenden voll besetzt. Mit der Band «5for1» hatte die Dirigentin Karin Burkhart einmal mehr ein stimmiges Programm aus englischen und schweizerdeutschen Popsongs vorwiegend aus den 1980er-Jahren zusammengestellt. Nebst dem Titelsong «Thank you for the Music» gehörten dazu beispielsweise «Dancing Queen», ebenfalls von Abba, «Eternal Flame» von der Frauenband The Bangles und «Footloose» aus dem gleichnamigen Musical. Bei den Mundart-Liedern durften Lieder wie «Alperose» von Polo Hofer oder der «Schwan» von Gölä nicht fehlen. So mancher Gast im Publikum konnte bei vielen Songs mitsingen.

Von rockigen bis leisen Tönen

Auch die anschliessende Hitparade der Band, gemeinsam mit zwei Sängerinnen des Frauenchors, sorgte im Publikum für Begeisterung. Jedes der sieben Bandmitglieder hatte zwei Lieder ausgewählt. Das Repertoire war beachtlich und reichte von Frank Sinatras «My Life» über «Stumblin’ In», ein Duett der Rockröhre Suzy Quatro mit Chris Norman, bis zur «W. Nuss vo Bümpliz». Wiederum gab es sowohl rockige wie auch leise Töne, welche das Publikum faszinierten und animierten. Zur Abrundung wurde noch bis weit nach Mitternacht getanzt.

