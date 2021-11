Bülach – Frauenverein löst Freizeitwerkstatt auf Schwindendes Interesse und Planungsunsicherheit wegen Corona haben dazu geführt, dass der Gemeinnützige Frauenverein Bülach keine Kurse mehr anbieten wird. Flavio Zwahlen

Die Arbeitsgruppe Freizeitwerkstatt bot diverse Kurse an – hier etwa einen Perlenknüpfkurs. Foto: Instagram/Freizeitwerkstatt

Der Vorstand des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach hat sich in Absprache mit dem Leitungsteam der Freizeitwerkstatt dazu entschlossen, die Arbeitsgruppe per Ende des Jahres aufzulösen. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

2006 wurde der 40-jährige Verein «Sinnvolle Freizeit», ein ehemaliges Projekt der Pro Juventute, unter dem neuen Namen Freizeitwerkstatt als Arbeitsgruppe in den Verein integriert. Über viele Jahre fanden sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jeweils von August bis Juni zahlreiche kreative Kurse besuchten. Diese fanden meist im Kurslokal am Grampenweg 6, in gemieteten Räumlichkeiten der Reformierten Kirche Bülach, statt. «Besonders beliebt war auch die gut ausgestattete Holzwerkstatt mit dem kompetenten Verantwortlichen Martin Gehring, der bei kleinen und grossen Holzprojekten oder Reparaturen tatkräftig mithalf», lässt sich der Vorstand zitieren.