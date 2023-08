Freibad und Veranstaltungen – Parkierärger und über 100 Bussen in Bülach Das Thai-Festival und der Ansturm aufs Freibad haben rund um die Bülacher Stadthalle für ein Parkplatzchaos gesorgt. Sogar private Wiesen wurden zugestellt. Daniela Schenker

Diese zu einem Mehrfamilienhaus gehörende Wiese an der Allmendstrasse/Eingang Böswisliweg wurde zugeparkt. Foto: PD

Eine Anwohnerin der Bülacher Stadthalle glaubte nicht, was sie sah: Die Wiese ihres Mehrfamilienhauses an der Allmendstrasse wurde am Sonntag kurzerhand zu einem illegalen Parkplatz umfunktioniert. Ein Foto, das die Frau in den sozialen Medien teilte, zeigt, wie dort mehrere Autos – darunter einige mit ausserkantonalen Kennzeichen – unter einem Schatten spendenden Baum stehen. Das ärgert die Anwohnerin: «So weit ist es mit unserer Gesellschaft, einfach auf einem privaten Grundstück parkieren.» Es werde immer schlimmer, weiss eine andere Quartierbewohnerin. «So was macht ein anständiger Mensch nicht», schreibt eine dritte.