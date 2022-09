Fussball 3. Liga – Freie Wochenenden wegen Schiedsrichtermangel Die 3.-Liga-Clubs können an den kommenden Septemberwochenenden keine Meisterschaftsspiele bestreiten. Sie müssen stattdessen an Wochentagen spielen. Markus Wyss

Im Hintergrund und doch unverzichtbar: Weil nicht genug Schiedsrichter zur Verfügung stehen, müssen Spiele verschoben werden. Foto: Urs Kindhauser

Rümlang gegen Oberglatt im Zürcher Unterland, Küsnacht gegen Stäfa am Zürichsee oder Töss gegen Räterschen in der Region Winterthur: In der nächsten Runde stehen in der 3. Liga zahlreiche attraktive Derbys auf dem Programm. Doch all diese Partien finden nicht am kommenden Wochenende statt, sondern erst am Dienstag danach. Überhaupt stehen am 10./11. sowie am 24./25. September im ganzen Zürcher Fussballverband (FVRZ) nur ausnahmsweise 3.-Liga-Spiele auf dem Programm.