Fahrverbot nach Dättlikon – Freienstein verteilt rund 50 Bussen pro Quartal Das Fahrverbot zwischen Freienstein und Dättlikon wird gut eingehalten. Anders war dies vor drei Jahren, kurz nach der Einführung der Kameraüberwachung. Fabian Boller

Zwischen Freienstein-Teufen und Dättlikon ist nur der Zubringerdienst erlaubt. Foto: Raisa Durandi

Ein Leser dieser Zeitung erhielt vor Kurzem Post von der Polizei. 100 Franken soll er bezahlen, weil er durch das Fahrverbot zwischen den Gemeinden Freienstein-Teufen und Dättlikon gefahren ist. Dabei habe er doch nur ein Weingut besucht. Dass er dafür nun gebüsst wird, versteht er nicht. «Ein Schildbürgerstreich», findet er. «Insbesondere, da im betroffenen Gebiet mehrere Weingüter und Bauernhöfe liegen.»

Das Fahrverbot zwischen den beiden Gemeinden besteht schon seit vielen Jahren. Erst seit 2018 wird es allerdings konsequent umgesetzt und mit Kameras überwacht. Fährt ein Auto in das Verbot hinein, wird das Nummernschild direkt an die Bülacher Stadtpolizei übermittelt. Letztere ist zuständig für die Verkehrsüberwachung in Freienstein.