Wechsel in Bassersdorf – Freisinnige Gemeindepräsidentin tritt ab – SVP möchte erben Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) wird 2022 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Alle übrigen Bassersdorfer Gemeinderatsmitglieder hingegen schon. Christian Wüthrich

An der diesjährigen 1.-August-Rede horcht Gemeindepräsidentin Doris Meier den Worten der Gastrednerin Bea Petri. Archivfoto: Francisco Carrascosa

In Bassersdorf wird im nächsten Frühling das Gemeindepräsidium neu besetzt. Die amtierende Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) hat sich entschieden, nicht mehr für eine neue Amtszeit zu kandidieren. Nach zwölf Jahren als Präsidentin sei es an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen, findet sie. «Ich will aufhören, solange es mir Freude macht», lautet ihre Maxime.

Eine echte «Schlüsselaufgabe» der Gemeindepräsidentin steht jeweils zur alljährlichen Fasnachtseröffnung an: Doris Meier (hier im Februar 2019) bei der Übergabe des Schlüssels der Narrenfreiheit an den Bassersdorfer Obernarren Rolf Zemp. Archivfoto: Leo Wyden

Der Entscheid sei ihr nicht leichtgefallen, erklärt Meier. «Ich liebe, was ich mache, und tue es wirklich sehr gern», betont sie. In den insgesamt 18 Jahren im Gemeinderat von Bassersdorf habe sie «extrem viel gelernt». «Ich durfte auch viel bewirken», sagt sie. In ihrer Amtszeit ist es gelungen, das neue Bassersdorfer Dorfzentrum samt Dorfplatz, Pavillon, öffentlicher Tiefgarage sowie den beiden Grossverteilern Migros und Coop am Platz zu realisieren. Als ETH-Architektin ist Bauen und Planen ihre Domäne, aber die ersten Jahre war Meier für das Ressort Gesellschaft und Kultur zuständig, wo sie das Angebot für die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Bassersdorf aufgleiste und den ersten Jugendbeauftragten der Gemeinde einstellen konnte. Später war sie Bauvorsteherin und seit 2010 Gemeindepräsidentin.