Bezirksgericht Bülach – Freispruch für «Amoklauf» am Flughafen Zürich «Wenn du das Kind verlierst, ‹räblets› am Flughafen»: Für diese Aussage im Streit mit seiner Geliebten musste ein Zivilangestellter der Kantonspolizei Zürich 47 Tage ins Gefängnis. Das Gericht hat ihn nun teilweise freigesprochen. Flavio Zwahlen

Der Beschuldigte arbeitete zum Tatzeitpunkt im Jahr 2019 als Sicherheitsbeauftragter am Flughafen Zürich. Inzwischen ist er in einer anderen Branche tätig. Bild: Balz Murer

Im Sommer 2019 verliebt sich der Beschuldigte in seine Arbeitskollegin. Zu dieser Zeit sind beide als Sicherheitsbeauftragte am Flughafen Zürich tätig, zivil angestellt von der Kantonspolizei Zürich. Nicht mal ein halbes Jahr später wird die Frau schwanger – unbeabsichtigt. Während der Beschuldigte das Kind um jeden Preis behalten möchte, ist sich seine Freundin unsicher, ändert ihre Meinung immer wieder. Es folgt der schier unvermeidbare Streit, bei dem der 28-Jährige ausrastet und sagt: «Wenn du das Kind verlierst, dann laufe ich Amok, entweder am Flughafen oder bei deinem Ex-Mann.» So steht es jedenfalls in der Anklageschrift.