Hilfsaktion in Bülach – Freiwillige aus dem Unterland sammeln Spenden für Ukraine Am Sonntag, 6. März, findet eine Spendenaktion beim Bülacher Rathausplatz statt. Hilfreich sind insbesondere Geld, Kleider und andere Gegenstände. Astrit Abazi

Freiwillige aus dem Unterland sammeln Geld, Kleider und Lebensmittel für Flüchtende und Betroffene in der Ukraine. Foto: Gaetan Bally (Keystone/Symbolbild)

Freiwillige aus der Region haben in Bülach einen Anlass ins Leben gerufen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Beim Rathausplatz werden am kommenden Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr Spenden für Flüchtende und Betroffene aus dem angegriffenen Land gesammelt.