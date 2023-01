Rettung der Amphibien – Freiwillige Helfer für Amphibienwanderung gesucht Bald wandern wieder unzählige Frösche, Kröten und Molche zu den Gewässern. Auf ihrem Weg zu den Feuchtgebieten müssen sie gefährliche Strassen überqueren. Monique Peters

Hier beim Stadlersee befindet sich einer der Amphibienzäune. Foto: Monique Peters

Jedes Jahr, wenn im Februar/März die Nächte milder werden, wandern Tausende Frösche, Kröten und Molche von ihrem Landlebensraum zu den Gewässern und den umliegenden Feuchtgebieten, um sich darin fortzupflanzen. Danach kehren sie wieder zurück in ihren Landlebensraum, der sich vor allem in den Wäldern befindet. Dabei müssen sie stark befahrene Strassen überqueren, was für die Tiere oft tödlich endet.

Im Eimer über die Strasse

Diese gefährliche Wanderung findet seit vielen Jahren im Gebiet des Stadlersees, des 500 Meter entfernten Chernensees in Neerach und des Feuchtgebiets Mass in Hochfelden statt. Die extra dafür erstellten Amphibientunnels beim Chernensee werden rege genutzt. Um aber auch Amphibien zu retten, die andere Wege gehen, errichtet die kantonale Fachstelle Naturschutz ergänzend dazu temporäre Leitzäune. Entlang dieser Zäune sind Eimer im Boden eingelassen, in welche die Amphibien auf der Suche nach einem Durchgang hineinfallen. Freiwillige Helferinnen und Helfer tragen die Tiere dann über die Strasse. So können die Tiere, nach ihrem unfreiwilligen Aufenthalt im Eimer, die Wanderung bis zum nahen Weiher fortführen und dort mit dem Laichgeschäft beginnen.

Dieses Krötenpaar hat sich bereits im Eimer gefunden und geht den restlichen Weg bis zum Laichgewässer gemeinsam. Foto: Monique Peters

Die Amphibienzugstelle im Gebiet Stadler-/Chernensee gehört zu den grössten Zugstellen im Kanton Zürich. Ein Team von Freiwilligen gibt den Tieren ein sicheres Geleit. Sie sind jedoch dringend auf weitere Helferinnen und Helfer angewiesen. Besondere Kenntnisse braucht es nicht, dafür die Bereitschaft, bei kühler und nasser Witterung in den Morgen- und Abendstunden draussen unterwegs zu sein. Die Wanderung der Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche dauert in der Regel etwa sechs Wochen und erfolgt hauptsächlich im März.



