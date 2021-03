Extremes Experiment «Deep Time» – Freiwillige leben 40 Tage lang in französischer Höhle Ohne Handy, ohne Uhr – und ohne Tageslicht: Ein Forscher aus Neuenburg verbringt 40 Tage mit 14 Studienteilnehmern in einer Felsenhöhle im Südwesten Frankreichs – um den Verlust des Gefühls für Zeit und Raum zu erforschen. AFP/sep

Freiwilliger Lockdown für die Wissenschaft: Ziel der Studie ist es, den Verlust des Gefühls für Zeit und Raum zu erforschen. Foto: Georges Gobet (AFP)

Sie wollen 40 Tage lang in einer Höhle leben: Ein französisch-schweizerischer Forscher aus Neuenburg und 14 Probanden befinden sich derzeit im freiwilligen Lockdown in der Felsenhöhle von Lombrives in Tarascon-sur-Ariège in Tarascon-sur-Ariège im Südwesten Frankreichs. Ziel des Wissenschaftlers Christian Clot ist es, im Kontext der Corona-Pandemie den Verlust des Gefühls für Zeit und Raum zu erforschen.

«Deep Time» heisst das Projekt, das am Sonntag startete. Clot verbringt dafür mit sieben Frauen und sieben Männern fast sechs Wochen ohne Handys, Uhren und Tageslicht in der Grotte. Dort herrschen zwölf Grad Celsius und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Strom müssen die Teilnehmer selbst mit Muskelkraft erzeugen und Wasser aus 45 Metern Tiefe schöpfen. Nahrung für die 40 Tage ist vorhanden.

Clot erklärte, er wolle in einer extremen Situation herausfinden, wie sich eine Gruppe an Veränderungen anpasse. Von einer «weltweiten Premiere» spricht der französische Wissenschaftler Etienne Koechlin, Leiter des Labors für kognitive Neurowissenschaften an der Pariser Eliteuniversität ENS.

Die Probanden sind mit Sensoren ausgestattet, damit rund zehn Wissenschaftler in angeschlossenen Instituten ihr Verhalten nachvollziehen können. In der Grotte – einer der grössten Europas – sind je eine Höhle zum Schlafen, für den Aufenthalt und für die Forschung eingerichtet worden.

Journalisten und Studienteilnehmer am Eingang der Höhle. (14. März 2021) Foto: Georges Gobet (AFP)

Der Teilnehmer Arnaud Burel, ein 29-jähriger Biologe, nimmt nach eigenen Angaben an dem Experiment teil, «um das Leben ausserhalb jeder Zeitzwänge zu erproben, das mit Computern und Handys sonst unmöglich ist».

Die Kosten für «Deep Time» beziffert Projektleiter Clot auf 1,2 Millionen Euro. Sie kommen überwiegend von seinem Human Adaption Institute, aber auch von privaten und öffentlichen Partnern.