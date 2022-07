Geldblog: Stärkung der Altersvorsorge – Freiwillige PK-Einzahlung oder Eigeninvestition? Wer Lücken in der 2. Säule hat, kann anhand von freiwilligen Einzahlungen sein Geld sicher und ohne Aufwand anlegen. Martin Spieler

Doppelt lukrativ: Durch die Stärkung der individuellen Altersvorsorge kann man in der Regel Steuern sparen. Illustration: Christina Baeriswyl

Aufgrund der Trennung von meinem Ehemann habe ich um die 200'000 Franken erhalten. Ich möchte dieses Geld langfristig anlegen, da es einen Teil meiner Altersvorsorge sein wird. Leider bin ich in Anlagen unerfahren. Mir fehlt nicht nur das theoretische, sondern auch das praktische Wissen. Ich überlege mir, mich mit einem Teil des Geldes in die Pensionskasse einzukaufen. Würden Sie mir das empfehlen? Oder soll ich das Geld besser eigenhändig anlegen? Ich habe schon mehrfach gelesen, dass bei einer Anlage über eine Bank eine Menge Kosten anfallen. Natürlich ist es mir wichtig, dass die Rendite nicht durch Gebühren aufgefressen wird. Was ist mit kostengünstigeren Indexfonds? Wie und wo kauft man diese? Leserfrage von A.S.

Indexfonds können Sie bei jeder Bank kaufen und sich in Ihr Depot legen lassen. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass Sie die passenden Indexfonds für sich auswählen und solche nicht einfach nach dem Zufallsprinzip erwerben. Wichtig ist, dass Sie für sich eine Anlagestrategie haben, die Ihren persönlichen Lebensumständen und Ihrer Risikobereitschaft genügend Rechnung trägt. Da Sie mir schreiben, dass Sie beim Geldanlegen keine Erfahrung haben und auch über kein Vorwissen verfügen, müssten Sie sich von Ihrer Bank eingehend beraten lassen. Dennoch tragen Sie das Anlagerisiko immer allein.

Besser würde ich es in Ihrer Situation finden, wenn Sie mit dem Geld Ihre Altersvorsorge verbessern, zumal Sie mir schreiben, dass Sie nur ein bescheidenes Guthaben in der Pensionskasse haben. Positiv ist aber, dass Sie berufstätig sind und noch einige Jahre zur Verfügung haben, um weiteres Guthaben in der Pensionskasse aufzubauen. Positiv ist auch, dass Sie darüber hinaus eine Säule 3a haben, in der Sie jeweils jährlich den Maximalbetrag einzahlen. Hier empfehle ich Ihnen, dass Sie den gesparten Betrag jeweils in günstige Vorsorgefonds anlegen. Wenn Sie digitale Lösungen wie Frankly, Finpension oder Viac nutzen, können Sie das Säule 3a-Geld einfach und ohne grosse Gebühren investieren.

Punkto Sicherheit gibt es für die Kassen aber strenge regulatorische Vorgaben, was Ihnen die Gewissheit gibt, dass Sie nicht plötzlich auf hohen Buchverlusten sitzen.

Unabhängig davon halte ich es in Ihrem Fall für sinnvoll, wenn Sie zusätzlich freiwillig Geld in Ihre Pensionskasse einzahlen und so ihre 2. Säule verbessern. Da Sie in der Pensionskasse eine Lücke haben, besteht genügend Einkaufspotenzial für solche freiwilligen Einzahlungen. Diese haben neben der Stärkung Ihrer Vorsorge den Pluspunkt, dass Sie die gemachten Einzahlungen bei den Steuern in Abzug bringen dürfen. Wenn Sie die Einzahlungen auf mehrere Jahre staffeln, sparen Sie gleich mehrmals beträchtlich Steuern.

Vorausgesetzt, dass sich Ihre Pensionskasse in finanziell robuster Lage befindet, was momentan bei den meisten Kassen der Fall ist, wird Ihr Geld sicher angelegt und Sie sind mit deutlich geringeren Risiken konfrontiert, als wenn Sie das Geld selbst investieren. Zwar gibt es je nach Kasse Unterschiede bei den auf den Guthaben erzielten Renditen und bei der Verzinsung des Kapitals. Punkto Sicherheit gibt es für die Kassen aber strenge regulatorische Vorgaben, was Ihnen die Gewissheit gibt, dass Sie nicht plötzlich auf hohen Buchverlusten sitzen. Vor einem freiwilligen Einkauf würde ich lediglich abklären, wie es um den Deckungsgrad Ihrer Kasse steht, was in der Regel einfach übers Internet möglich ist. Der Deckungsgrad sollte über hundert Prozent liegen, was derzeit ebenfalls bei den meisten Kassen gegeben ist.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

