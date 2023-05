Für Wiederaufbau in Ukraine – Freiwillige schlachten Abbruchsiedlung in Kloten aus Am Bramenring verschwinden die Häuser einer alten Baugenossenschaft. Ein Hilfsverein versucht Abbruchmaterial für den Wiederaufbau in der Ukraine zu retten. Christian Wüthrich

Margrit Büsser und Rahmatullah Ebrahimi vom Verein #KlotenHelpsUkraine bringen die intakten Fensterläden aus den Abbruchhäusern der Baugenossenschaft in Sicherheit. Foto: PD

Die Bilder der Häuser ähneln sich, doch deren Situation ist komplett verschieden. Zwischen den verlassenen Altbauten am Bramenring in Kloten und den teils zerstörten Wohnhäusern von Borodjanka liegen etwas mehr als 2000 Kilometer und über 22 Stunden Autofahrt. Im Vorort von Kiew steht der Aufbau bevor, während in Kloten gerade alles abgebrochen wird. Intakte Teile der hiesigen Siedlung sind dort gefragter denn je. Das gab Daniel Buchs, einem engagierten Unternehmer aus der Flughafenstadt, den Anstoss für eine nächste private Hilfsaktion für die Ukraine.