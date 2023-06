Handwerker in Regensberg – Freiwilliger reparierte Sitzbank und zwang Gemeinde zu Reaktion Ein Hobby-Handwerker aus dem Kanton Aargau hat eine defekte Sitzbank beim Planetenweg repariert. Die Gemeinde reagierte prompt. Astrit Abazi

Die Sitzbank wurde jetzt von der Gemeinde selbst repariert. Foto: Astrit Abazi

Eine Aktion in Regensberg sorgt für Heiterkeit: Weil eine Sitzbank beim Planetenweg auf der Lägern seit längerer Zeit defekt war, nahm ein übereifriger Hobby-Handwerker aus Ehrendingen AG die Sache gleich selbst in die Hand. Der Aargauer montierte ein Sitzbrett und versah die Bank mit einer Mitteilung an die Gemeinde Regensberg.