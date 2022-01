SamstagExtra – Freud und Leid mit dem eigenen Vornamen

Barbara Gasser, Redaktorin Infos einblenden

Foto: Johanna Bossart

Besonders originell ist mein Vorname nicht, dafür auch nicht kompliziert oder unverständlich. Meine Eltern entschieden sich damals für einen gängigen Namen, der bisher nirgends in der Familie vorgekommen war. Aber er blieb nicht lange exklusiv. Ich möchte sogar behaupten, er war ein richtiger Modename.

Ich erinnere mich nämlich, dass in einer Klasse der Oberstufe gleich fünf Mädchen mit «meinem» Namen sassen. So erfanden wir für jede eine Variation, damit alle irgendwie doch noch einmalig blieben. So wurde aus Barbara Susanne Babasu, eine andere nannten wir Lemmi, eine Abkürzung ihres Nachnamens, die dritte musste auf ihren zweiten Vornamen zurückgreifen und hiess in der Schule Andrea. Babsi nannte sich die Vierte. Mir blieb nur noch die Verhunzung aus der Primarklasse, nämlich Bärbsle.

Meine Mutter gefiel zwar Barbara, sie fand jedoch, in Kombination mit dem Nachnamen «scherbele» der Klang. Sie tröstete sich damit, dass ich ja nicht ewig so heissen müsse … Da irrte sie sich aber gewaltig. Ich gehöre nämlich zu jenen verheirateten Frauen, die schon vor Jahrzehnten nicht plötzlich einen neuen Namen annehmen wollten. Und so lebe ich denn seit meiner Geburt ganz gut als Barbara Gasser.