Erneuerungswahlen vom 7. März – Friedensrichter: Nur wenige Kampfwahlen sind entschieden Am 7. März wählten die Gemeinden ihre neuen Friedensrichterinnen und -richter. Vielerorts kam es zu Kampfwahlen – und keinem eindeutigen Ergebnis. Sharon Saameli

Nach dem 7. März sind nicht in allen Gemeinden Friedensrichterinnen und -richter gewählt worden. Themenbild: ZSZ

Am Sonntag haben die Unterländer Gemeinden darüber befunden, wer für den Frieden in Dorf und Stadt zuständig sein soll. In zahlreichen Kommunen kam es dabei zu Kampfwahlen. Vor allem dort, wo der oder die bisherige Amtsinhabende zurücktritt, meldeten sich jeweils mehrere Kandidierende. Nicht überall konnten sich die Stimmberechtigten jedoch mit absolutem Mehr für eine Person entscheiden – so kommt es in zahlreichen Gemeinden zu einem zweiten Wahlgang, auch wenn die Ergebnisse teils knapp ausfielen.

Beispielsweise in den vier Rafzerfelder Gemeinden holte Katharina Schneckenburger gegenüber ihren Mitstreitern jeweils am meisten Stimmen. In Rafz lag das absolute Mehr bei 684 Stimmen – sie schaffte es auf 598. In Wil lag sie mit 205 Stimmen unter dem absoluten Mehr von 221 Stimmen, in Hüntwangen holte sie 146 (absolutes Mehr: 166), in Wasterkingen 74 Stimmen (absolutes Mehr: 85). In der Gemeinde Steinmaur wird ebenfalls ein zweites Mal gewählt: Urs Klingler hat mit einem Total von 321 mehr Stimmen erreicht als Walter Anliker (190 Stimmen) und Stephan Indermühle (150 Stimmen), aber nicht das absolute Mehr.