Gemeindeversammlung in Hochfelden – Frierende Versammlung genehmigte heisse Geschäfte Um die Gemeindeschreiber-Stelle von Hochfelden entbrannte in den vergangenen Monaten eine Kontroverse. Nun sollte das letzte Wort gesprochen sein. Flavio Zwahlen

Sogar der Bülacher Bezirksrat beschäftigte sich zwischenzeitlich mit dem Stellenplan der Hochfelder Gemeindeverwaltung. Hier der Blick aus dem Gemeindehaus. Foto: Paco Carrascosa

Als kurz nach 22 Uhr eine Katze über den Pausenplatz der Primarschule Wisacher in Hochfelden läuft, scheint sie nicht so recht zu realisieren, was da genau vor sich geht. Ein wenig irritiert und verunsichert blickt sie auf die Leute, die in ausreichendem Abstand auf Stühlen sitzen und den Worten von Schulpflegepräsidentin Eva Albrecht lauschen. Die Gemeindeversammlung der Schulgemeinde neigt sich dem Ende entgegen. Insgesamt standen sechs Geschäfte auf der Traktandenliste, über fünf davon mussten die Stimmberechtigten abstimmen. Letztlich wurden alle Anträge der Schulpflege von einer grossen Mehrheit gutgeheissen (siehe Kasten).