Fussball: Frauen des FC Kloten – Frischer Wind bringt erste drei Punkte an den Stighag Klotens Frauen ist der Auftakt in der 1. Liga unter ihrer neuen Trainerin Saranda Hashani in überzeugender Manier gelungen. Der 2:1-Heimsieg über Bühler hätte höher ausfallen können. Peter Weiss

Immer den entscheidenden Schritt schneller: Stürmerin Joy Lienert, die Klotens ersten Saisontreffer erzielte, enteilt ihren Gegnerinnen wieder einmal. Foto: Sibylle Meier

«Geh, geh, geh», ruft Trainerin Saranda Hashani laut, als Sonja Beer, vor ihren Augen nach einer Klotener Balleroberung mit einem Steilpass in den Lauf lanciert wird und lossprintet. Von der linken Aussenbahn zieht Beer nach innen, vorbei an zwei Gegenspielerinnen – bevor sie mit einem genau platzierten Schlenzer von der Strafraumgrenze aus Bühlers Torfrau Joëlle Büchler zum 2:0 überwindet. Nach dem Treffer in der 80. Minute stürmen ihre Mitspielerinnen herbei und werfen sich jubelnd auf Beer – nach zahlreichen Versuchen, bei denen Bühlers Büchler, das Torgehäuse oder auch die mangelnde Cleverness im Abschluss dem Erfolg verhinderten, ist die Erlösung spürbar gross.